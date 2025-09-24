Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич выразил надежду, что РПЛ в этом сезоне выиграет не «Зенит»

Бывший сербский полузащитник ЦСКА Зоран Тошич надеется, что чемпионом Мир Российской Премьер-Лиги по итогам нынешнего сезона станет не санкт-петербургский «Зенит».

«В прошлом сезоне «Краснодар» прервал победную серию «Зенита». Надеемся, что пришло время других команд выигрывать чемпионат», — приводит слова Тошича «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). В зоне прямого вылета находятся «Сочи» и «Пари Нижний Новгород», в зоне стыковых матчей — «Акрон» и «Оренбург».