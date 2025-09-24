Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погребняк: на чемпионате мира может быть хоть 120 сборных, а победит Испания или Германия

Погребняк: на чемпионате мира может быть хоть 120 сборных, а победит Испания или Германия
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита», «Штутгарта» и сборной России Павел Погребняк отреагировал на информацию, что ФИФА готова провести чемпионат мира 2030 года с 64 командами.

«Много инноваций и нововведений в футболе. Мы уже увидели клубный чемпионат мира. На чемпионате мира может быть хоть 120 сборных, а победит Испания или Германия. С 64 сборными на чемпионате мира станет больше бесполезных и незрелищных игр», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее ФИФА уже расширила состав участников с 32 до 48 команд. ЧМ-2026 будет первым в истории, где сыграют 48 национальных сборных.

Материалы по теме
Валерий Непомнящий: у ФИФА одна цель — обогатиться, а полмира будут играть на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android