Погребняк: на чемпионате мира может быть хоть 120 сборных, а победит Испания или Германия

Бывший нападающий «Зенита», «Штутгарта» и сборной России Павел Погребняк отреагировал на информацию, что ФИФА готова провести чемпионат мира 2030 года с 64 командами.

«Много инноваций и нововведений в футболе. Мы уже увидели клубный чемпионат мира. На чемпионате мира может быть хоть 120 сборных, а победит Испания или Германия. С 64 сборными на чемпионате мира станет больше бесполезных и незрелищных игр», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее ФИФА уже расширила состав участников с 32 до 48 команд. ЧМ-2026 будет первым в истории, где сыграют 48 национальных сборных.