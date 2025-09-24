В полиции заявили, что знаменитого игрока АПЛ должны были арестовать за изнасилование

Неназванный футболист клуба английской Премьер-лиги должен был быть арестован по обвинению в изнасиловании, сообщает онлайн-издание The Athletic со ссылкой на слова представителя британских правоохранительных органов.

Речь идёт о прошлогоднем эпизоде, когда известный футболист был допрошен полицией и освобождён. Отмечается, что спортсмена могли обвинить в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

«Его (подозреваемого) пригласили на допрос, но, на мой взгляд, его следовало арестовать и обыскать имущество в поисках улик, особенно учитывая, что, по мнению потерпевшей, её снимали на видео. Этого сделано не было, мы упустили эту возможность», — приводит The Athletic слова некоего полицейского.