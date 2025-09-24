Тюкавин рассказал о требованиях Карпина в «Динамо»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о требованиях нового главного тренера команды Валерия Карпина. Специалист возглавил бело-голубых минувшим летом. Тюкавин в сентябре вернулся на поле после длительного восстановления от травмы.

«Требования Валерия Георгиевича непростые, необычные для кого-то. Для меня они знакомы, потому что я при нём вызывался в сборную. Мне привыкать особо не к чему было, и всё равно мне всё нужно вспоминать. Сейчас у нас идёт процесс понимания игры, всех его требований не только на поле, но и за его пределами», — сказал Тюкавин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».