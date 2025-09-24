Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Тюкавин рассказал, что изменилось в «Динамо» после назначения Карпина

Тюкавин рассказал, что изменилось в «Динамо» после назначения Карпина
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, какие изменения произошли в команде бело-голубых после назначения на пост главного тренера Валерия Карпина. По словам футболиста, раздевалка «Динамо» стала ещё более сплочённой.

«Раздевалка не молчит. Думаю, сейчас сплочённый коллектив. После того как Валерий Георгиевич возглавил команду, мы ещё больше сплотились. Нет такого разделения, что в одной стороне сидят иностранцы, а в другой — русские. Сейчас хорошая атмосфера в команде. Мы понимаем, какая сейчас ситуация», — сказал Тюкавин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

