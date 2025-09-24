Радимов дал оценку игре Соболева в матче с «Краснодаром»

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов оценил игру форварда «Зенита» Александра Соболева в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу петербуржцев. Соболев вышел в стартовом составе и результативными действиями не отметился.

«Соболев абсолютно точно воспользовался своим шансом выйти в стартовом составе. Нормально Соболев играл. Да, был брак, но он держал в напряжении двух защитников. И тем самым удлиняя линию атаки, где было остальным более комфортно играть. Соболев свои функции выдержал, выполнил. Другое дело, что, конечно же, нападающего судят по забитым голам, но Соболев провёл хороший матч. Я думаю, что для «Зенита» это очень важная история с психологической точки зрения — обыграть чемпиона, лидера на его поле в важнейшем матче первого круга», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».