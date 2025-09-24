Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов дал оценку игре Соболева в матче с «Краснодаром»

Радимов дал оценку игре Соболева в матче с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов оценил игру форварда «Зенита» Александра Соболева в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу петербуржцев. Соболев вышел в стартовом составе и результативными действиями не отметился.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Соболев абсолютно точно воспользовался своим шансом выйти в стартовом составе. Нормально Соболев играл. Да, был брак, но он держал в напряжении двух защитников. И тем самым удлиняя линию атаки, где было остальным более комфортно играть. Соболев свои функции выдержал, выполнил. Другое дело, что, конечно же, нападающего судят по забитым голам, но Соболев провёл хороший матч. Я думаю, что для «Зенита» это очень важная история с психологической точки зрения — обыграть чемпиона, лидера на его поле в важнейшем матче первого круга», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Соболев не заслужил критики». Семшов поделился выводами по матчу «Краснодар» — «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android