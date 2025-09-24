Скидки
Главная Футбол Новости

Игнашевич: я перерос ФНЛ и хочу проявить себя в РПЛ, но пока по-прежнему без работы

Игнашевич: я перерос ФНЛ и хочу проявить себя в РПЛ, но пока по-прежнему без работы
Бывший главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич заявил, что не хочет работать с клубами Лиги Pari и ищет проект в Мир Российской Премьер-Лиге. Последним местом работы Игнашевича является калининградская «Балтика», которую он покинул в июне 2024 года.

«Много разных предложений было, но пока я без работы. На сегодняшний день я не рассматриваю ФНЛ, поскольку считаю, что перерос эту лигу. И, честно говоря, условия там не самые простые: отсутствие VAR, проблемы с логистикой, рейсовые самолёты, бессонные ночи… Поэтому на сегодняшний день мне бы хотелось проявить себя в РПЛ, и я считаю, что способен это сделать», — приводит слова Игнашевича «ВсеПроСпорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). В зоне прямого вылета находятся «Сочи» и «Пари Нижний Новгород», в зоне стыковых матчей — «Акрон» и «Оренбург».

