Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «БроукБойз» Кузнецов подвёл итоги выступления команды в Кубке России

Тренер «БроукБойз» Кузнецов подвёл итоги выступления команды в Кубке России
Комментарии

Главный тренер «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов подвёл итоги выступления медийной команды в Фонбет Кубке России сезона-2025/2026. «Броуки» дошли до 1/32 финала Пути регионов, где уступили саратовскому «Соколу» (0:2).

«Итог для «БроукБойз» в Кубке России — команда дошла до четвёртого раунда. Первый раз в своей истории. Поэтому большой плюс команде.

Смолов — большой мастер. Видно, что он нам помог. Так же как и Ари. Низкий им поклон. И добро пожаловать, если Смолов изъявит желание в Медиалиге поиграть. Мы всегда можем договориться», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Медийная команда «БроукБойз» вылетела из Кубка России, проиграв «Соколу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android