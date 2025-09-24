Тренер «БроукБойз» Кузнецов подвёл итоги выступления команды в Кубке России

Главный тренер «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов подвёл итоги выступления медийной команды в Фонбет Кубке России сезона-2025/2026. «Броуки» дошли до 1/32 финала Пути регионов, где уступили саратовскому «Соколу» (0:2).

«Итог для «БроукБойз» в Кубке России — команда дошла до четвёртого раунда. Первый раз в своей истории. Поэтому большой плюс команде.

Смолов — большой мастер. Видно, что он нам помог. Так же как и Ари. Низкий им поклон. И добро пожаловать, если Смолов изъявит желание в Медиалиге поиграть. Мы всегда можем договориться», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.