Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Пари НН» Шпилевский поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Тренер «Пари НН» Шпилевский поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Николай Шпилевский высказался в преддверии матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра состоится 28 сентября на стадионе «Лукойл Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нет ничего прекраснее, чем играть против такого большого клуба у них на стадионе. Это большая возможность показать себя, наш клуб, нашу команду. Если бы я был футболистом, у меня бы зашкаливала мотивация. И это мы пытаемся привить [нашим футболистам]. В каждом упражнении, каждой беседе только предвкушение. Никакого страха. Только позитив», — заявил Шпилевский в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Спартак» — шестой, а «Пари НН» — 15-й.

Материалы по теме
Экс-футболист «Зенита» Гасилин: я бы хотел, чтобы Талалаев возглавил «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android