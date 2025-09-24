Тренер «Пари НН» Шпилевский поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Главный тренер «Пари НН» Николай Шпилевский высказался в преддверии матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра состоится 28 сентября на стадионе «Лукойл Арена».

«Нет ничего прекраснее, чем играть против такого большого клуба у них на стадионе. Это большая возможность показать себя, наш клуб, нашу команду. Если бы я был футболистом, у меня бы зашкаливала мотивация. И это мы пытаемся привить [нашим футболистам]. В каждом упражнении, каждой беседе только предвкушение. Никакого страха. Только позитив», — заявил Шпилевский в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Спартак» — шестой, а «Пари НН» — 15-й.