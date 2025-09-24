Непомнящий: хочется, чтобы Осинькину удалось оставить «Сочи» в борьбе за выживание

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о ситуации футбольного клуба «Сочи» под руководством Игоря Осинькина. Южная команда набрала всего одно очко по итогам девяти туров Мир РПЛ и занимает последнее место в турнирной таблице.

«Мне бы не хотелось быть пророком со знаком минус в вопросе будущего «Сочи». Думаю, Осинькин приложит все усилия. Игра против такого ЦСКА показала, что не всё потеряно. А команд с таким качеством игры в нашем чемпионате много. Хотелось бы, чтобы Осинькину удалось остаться в борьбе за выживание и не было упаднических настроений», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.