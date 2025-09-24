Скидки
Защитник ЦСКА назвал Александра Соболева одним из самых сложных соперников

Защитник ЦСКА назвал Александра Соболева одним из самых сложных соперников
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров назвал нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева одним из самых сложных соперников в индивидуальном плане. Абдулкадырову 20 лет, за первую команду армейцев он дебютировал весной этого года в матче со «Спартаком».

«В дебютном матче я сыграл против Ливая Гарсии — он, по-моему, вышел во втором тайме. С ним было довольно непросто. Неделей позже играл с Джоном Кордобой против «Краснодара». Из «Зенита» в последнем матче я сыграл индивидуально против Соболева. И тоже было непросто», — приводит слова Абдулкадырова «РИА Новости Спорт».

Суммарно за ЦСКА Абдулкадыров отыграл 13 матчей. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17).

