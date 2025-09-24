Ла Лига объявила, когда пройдёт первый в сезоне матч между «Барселоной» и «Реалом»
Поделиться
Пресс-служба испанской Ла Лиги объявила в социальной сети X, когда пройдёт первый в нынешнем сезоне матч между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». Впервые команды сыграют друг с другом 26 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 18:15 мск.
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По состоянию на сегодняшний день «сливочные» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков по результатам шести проведённых встреч. Сине-гранатовые отстают от мадридцев на пять очков, имея при этом одну игру в запасе.
Действующий чемпион Испании — «Барселона». «Реал» в прошлом сезоне финишировал на второй строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 сентября 2025
-
16:22
-
16:16
-
16:10
-
16:07
-
16:02
-
16:00«Рубин» объявил о подписании Далера Кузяева Официально
-
15:55
-
15:50
-
15:46
-
15:44
-
15:32
-
15:22
-
15:15
-
15:13
-
15:12
-
14:58
-
14:56
-
14:50
-
14:30
-
14:24
-
14:20
-
14:13
-
13:54
-
13:54
-
13:21
-
13:13
-
13:06
-
12:59
-
12:51
-
12:23
-
12:14
-
12:02
-
11:55
-
11:52
-
11:25