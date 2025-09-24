Ла Лига объявила, когда пройдёт первый в сезоне матч между «Барселоной» и «Реалом»

Пресс-служба испанской Ла Лиги объявила в социальной сети X, когда пройдёт первый в нынешнем сезоне матч между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». Впервые команды сыграют друг с другом 26 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 18:15 мск.

По состоянию на сегодняшний день «сливочные» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков по результатам шести проведённых встреч. Сине-гранатовые отстают от мадридцев на пять очков, имея при этом одну игру в запасе.

Действующий чемпион Испании — «Барселона». «Реал» в прошлом сезоне финишировал на второй строчке.