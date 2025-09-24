«Астрахань» проиграла «Черноморцу» в матче Кубка России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 24 сентября, прошёл матч 1/32 финала Фонбет Кубка России, в котором встречались «Астрахань» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе имени Александра Колосова в Астрахани. В качестве главного арбитра встречи выступил Юрий Матвеев из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск.

Первый гол во встрече забил нападающий «Черноморца» Владислав Ложкин, отличившийся на 12-й минуте. В середине второго тайма хавбек Иван Сутугин удвоил преимущество новороссийцев. Больше зрители голов не увидели, «Черноморец» одержал победу со счётом 2:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.