Главная Футбол Новости

«Астрахань» — «Черноморец»: результат матча 1/32 финала Кубка России

«Астрахань» проиграла «Черноморцу» в матче Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 сентября, прошёл матч 1/32 финала Фонбет Кубка России, в котором встречались «Астрахань» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе имени Александра Колосова в Астрахани. В качестве главного арбитра встречи выступил Юрий Матвеев из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 14:00 МСК
Астрахань
Астрахань
Окончен
0 : 2
Черноморец
Новороссийск
0:1 Ложкин – 12'     0:2 Сутугин – 64'    

Первый гол во встрече забил нападающий «Черноморца» Владислав Ложкин, отличившийся на 12-й минуте. В середине второго тайма хавбек Иван Сутугин удвоил преимущество новороссийцев. Больше зрители голов не увидели, «Черноморец» одержал победу со счётом 2:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

Комментарии
