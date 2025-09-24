Скидки
«Рубин» объявил о подписании Далера Кузяева

Казанский «Рубин» в клубных соцсетях объявил о подписании российского полузащитника Далера Кузяева. Стороны подписали контракт до 2026 года. Футболист будет выступать за новую команду под 14-м номером.

Минувшим летом Кузяев стал свободным агентом. Последним клубом полузащитника на текущий момент является «Гавр». Россиянин был футболистом французской команды с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Кузяева составляет € 3,5 млн.

