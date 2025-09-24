Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Мостовой: если ЧМ расширят до 64 команд, у Брунея и Гренады будут шансы туда попасть

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказался об идее расширения чемпионата мира до 64 команд.

«Многие говорят: вот, мы вышли на чемпионат мира. Конечно, когда его расширили на 20 команд. Раньше было 10 игр, сейчас 50 — понятно, что и забьёшь больше, и пропустишь. Бессмысленно сравнивать. Мысль о расширении чемпионата мира уже была, сейчас прошёл пробный клубный — с одной стороны, нормально, с другой — уже никто и не помнит, что он был. Если сделают 64 команды, тогда и у Кубы, Брунея и Гренады шансы будут появляться (смеётся).

Конечно, это много. На чемпионат мира должны выходить по спортивному принципу, а так он потеряется, потому что будут попадать все кому не лень», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

