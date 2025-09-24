Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

РФС готов добиваться запрета футбольной деятельности для Садыгова при наличии оснований

РФС готов добиваться запрета футбольной деятельности для Садыгова при наличии оснований
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Российский футбольный союз готов направить в Международную федерацию футбола (ФИФА) запрос о запрете на футбольную деятельность для Туфана Садыгова при наличии оснований. 9 сентября 2025 года Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом. Садыгов был инвестором подмосковного клуба.

«Мы отправили материалы на рассмотрение в контрольно-дисциплинарный комитет. Сейчас наш КДК будет рассматривать вопросы в отношении руководства «Химок» в совокупности, принимать решения, есть ли основания для привлечения их к ответственности, к какой ответственности, кого конкретно. После того как эти решения будут приняты, с учётом всех обстоятельств, в том числе погашения задолженностей или наоборот, мы будем принимать окончательные решения. В том числе в части возможного обращения в ФИФА о распространении санкций и запрета на футбольную деятельность на территорию мира», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

В середине июня 2025 года сообщалось, что Садыгов стал владельцем турецкого клуба «Серикспор Беледиеспор».

