РФС готов добиваться запрета футбольной деятельности для Садыгова при наличии оснований

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Российский футбольный союз готов направить в Международную федерацию футбола (ФИФА) запрос о запрете на футбольную деятельность для Туфана Садыгова при наличии оснований. 9 сентября 2025 года Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом. Садыгов был инвестором подмосковного клуба.

«Мы отправили материалы на рассмотрение в контрольно-дисциплинарный комитет. Сейчас наш КДК будет рассматривать вопросы в отношении руководства «Химок» в совокупности, принимать решения, есть ли основания для привлечения их к ответственности, к какой ответственности, кого конкретно. После того как эти решения будут приняты, с учётом всех обстоятельств, в том числе погашения задолженностей или наоборот, мы будем принимать окончательные решения. В том числе в части возможного обращения в ФИФА о распространении санкций и запрета на футбольную деятельность на территорию мира», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

В середине июня 2025 года сообщалось, что Садыгов стал владельцем турецкого клуба «Серикспор Беледиеспор».