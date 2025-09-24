Экс-тренер «Пари НН» Кашчелан: город заслуживает гораздо лучших результатов клуба

Бывший тренер тренер «Пари НН» Младен Кашчелан высказался о нынешней ситуации в клубе. Нижегородцы занимают 15-е место в Мир РПЛ, набрав шесть очков за девять туров.

«Сейчас я не нахожусь в «Пари НН». Когда был в клубе, можно сказать, держали средний уровень. Когда ушёл, команда находилась на 11-й позиции. Думаю, это настоящее место для «Пари НН» в РПЛ. Но были перемены, перестройки в клубе, новый тренер и руководство — это несёт за собой какую-то нестабильность. Надеюсь, в ближайшее время у них всё наладится. Нижний Новгород заслуживает команду с гораздо лучшими результатами», — сказал Кашчелан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.