Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Показуха». Радимов оценил поведение тренера «Спартака» Станковича

«Показуха». Радимов оценил поведение тренера «Спартака» Станковича
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Он считает, что сербский специалист играет на камеру.

— Месячная дисквалификация исправит поведение Станковича?
— Не вижу, что его это исправит совершенно, но могу с точки зрения специалистов, телевидения и всех остальных сказать, нам будет скучно без его пресс-конференций и прочего. Все видели, как он эмоционально отреагировал на пропущенный от «Крыльев» гол — закрыл лицо руками. Однако Станкович давно знает, где расположены камеры, знает, как на них работать, знает, что его показывают. Поэтому на это реагировать абсолютно никому не надо, больше показуха. Думаю так: если бы Станкович не хотел, чтобы его видели, он бы добился этого, потому что это не сложно — на стадионе затеряться среди всех, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Семшов посоветовал Станковичу, как исправить ситуацию в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android