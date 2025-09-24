«Показуха». Радимов оценил поведение тренера «Спартака» Станковича

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Он считает, что сербский специалист играет на камеру.

— Месячная дисквалификация исправит поведение Станковича?

— Не вижу, что его это исправит совершенно, но могу с точки зрения специалистов, телевидения и всех остальных сказать, нам будет скучно без его пресс-конференций и прочего. Все видели, как он эмоционально отреагировал на пропущенный от «Крыльев» гол — закрыл лицо руками. Однако Станкович давно знает, где расположены камеры, знает, как на них работать, знает, что его показывают. Поэтому на это реагировать абсолютно никому не надо, больше показуха. Думаю так: если бы Станкович не хотел, чтобы его видели, он бы добился этого, потому что это не сложно — на стадионе затеряться среди всех, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».