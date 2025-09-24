Непомнящий: слово «спад» к игре ЦСКА не подходит — с «Сочи» была беда с составом

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре ЦСКА в этом сезоне Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день армейцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

«Слово «спад» к игре ЦСКА не подходит. Например, встреча с «Сочи» была очень непростая. С составом армейцев была беда — не было четырёх игроков стартового состава, это слишком много для такой команды. Трудно играть на таком поле, но вывернулись. Думаю, во время паузы на сборные ЦСКА залатает все свои дыры и снова будет на нужном уровне», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.