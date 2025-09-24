«Уже привыкли к этому». Тюкавин — об отсутствии российских команд в еврокубках

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признался, что хочет хотя бы раз спеть гимн Лиги чемпионов на футбольном поле. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.

«Конечно, [ощущение нехватки матчей с европейскими командами] присутствует. Хочется погрузиться в эту атмосферу, хоть раз спеть гимн Лиги чемпионов. Но можно сказать, мы уже привыкли к этому и живём, как получается», — заявил Тюкавин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17).