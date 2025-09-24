«Велес» обыграл «Ротор» в матче Кубка России

Сегодня, 24 сентября, прошёл матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Велес» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «Труд» в Подольске. В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Прокопов из Ярославля. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск.
Первый гол в матче забил полузащитник «Велеса» Марат Ковальков, однако уже через две минуты нападающий «Ротора» Дмитрий Лаврищев восстановил равновесие в счёте. В середине второго тайма форвард «Велеса» Ишхан Гелоян вновь вывел московскую команду вперёд. Больше зрители голов не увидели, «Велес» одержал победу со счётом 2:1.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов» — 1:0 (4:3 пен.)
«Рубин» объявил о подписании Далера Кузяева Официально
