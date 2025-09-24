Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Велес» — «Ротор»: результат матча 1/32 финала Кубка России

«Велес» обыграл «Ротор» в матче Кубка России
Аудио-версия:
Сегодня, 24 сентября, прошёл матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Велес» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «Труд» в Подольске. В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Прокопов из Ярославля. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 14:30 МСК
Велес
Москва
Окончен
2 : 1
Ротор
Волгоград
1:0 Ковальков – 20'     1:1 Лаврищев – 22'     2:1 Гелоян – 73'    

Первый гол в матче забил полузащитник «Велеса» Марат Ковальков, однако уже через две минуты нападающий «Ротора» Дмитрий Лаврищев восстановил равновесие в счёте. В середине второго тайма форвард «Велеса» Ишхан Гелоян вновь вывел московскую команду вперёд. Больше зрители голов не увидели, «Велес» одержал победу со счётом 2:1.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов» — 1:0 (4:3 пен.)

