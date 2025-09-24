Матвей Сафонов: нашёл уютный уголок России прямо в сердце Парижа

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал, что посетил русскую баню, которая находится в центре Парижа. Он отметил, что там соблюдены все традиции русской бани, а атмосфера напомнила ему дом.

«Соскучились по родине и нашли уютный уголок России прямо в сердце Парижа! В 15-м округе работает настоящая русская баня по старым традициям: жаркий пар с веником, душистый чай и баранки. Атмосфера — как дома», — написал Сафонов в своём телеграм-канале, прикрепив фотографии из бани.

В нынешнем сезоне Сафонов не провёл за «ПСЖ» ни одного матча. Тренерский штаб парижан пока делает выбор в пользу французского голкипера Люка Шевалье.