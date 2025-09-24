Экс-игрок «Балтики» Кашчелан — о лимите: хочется, чтобы молодые заслуженно получали шанс

Бывший футболист «Балтики» Младен Кашчелан высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Ранее о намерении ужесточить лимит на использование иностранных футболистов заявлял министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Во всём должен быть баланс. Думаю, люди из РФС найдут правильное решение по теме лимита на легионеров. В ФНЛ всего четыре легионера! Я его придерживаюсь. Пока ещё рано мне думать про РПЛ (смеётся). Хочется, чтобы как можно больше молодых российских игроков заслуженно получали шанс и пользовались им», — сказал Кашчелан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.