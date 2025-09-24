Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Экс-тренер Кузяева: Далер — хороший помощник и качественное приобретение для «Рубина»

Рустем Хузин, бывший тренер полузащитника сборной России Далера Кузяева, с которым специалист работал в «Нефтехимике», высказался о переходе футболиста в казанский «Рубин». На данный момент Хузин занимает должность старшего тренера академии казанцев.

«Во-первых, для чемпионата России возвращение Далера Кузяева — радостная новость. Во-вторых, это очень хороший помощник для «Рубина». Со времён нашей работы в «Нефтехимике» запомнилось, что Далер — очень обязательный и исполнительный футболист. Ещё в то время он очень качественно выполнял все задания и установки, парень ответственный. Не зря дорос до сборной России. Очень качественное приобретение для нашей команды», — сказал Хузин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, летом 2025 года Кузяев стал свободным агентом, покинув «Гавр». Россиянин был футболистом французской команды с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

