Агент Головина рассказал о восстановлении полузащитника после травмы

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, высказался о процессе восстановления своего клиента после повреждения. В начале сентября россиянин выбыл из-за травмы подколенного сухожилия.

«Восстановление Саши проходит по плану медицинского штаба «Монако». У Саши хорошее и бодрое настроение. Он хочет как можно скорее выйти на поле и помочь команде, что скоро и случится», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. Французский клуб заплатил за воспитанника ЦСКА € 30 млн. В текущем сезоне полузащитник принял участие в трёх матчах Лиги 1.

