Главная Футбол Новости

Экс-нападающий сборной Франции Жиру оценил победу Дембеле в голосовании за «Золотой мяч»

Экс-нападающий сборной Франции Жиру оценил победу Дембеле в голосовании за «Золотой мяч»
Комментарии

38-летний французский нападающий «Лилля» Оливье Жиру прокомментировал победу футболиста «ПСЖ» Усмана Дембеле в голосовании за «Золотой мяч».

«Видел ли я в Усмане потенциал к завоеванию «Золотого мяча»? Трудно сказать. Когда ежедневно с ним работал в сборной Франции, я бы вряд ли мог сказать, что передо мной будущий обладатель данной награды.

Чтобы выиграть «Золотой мяч», вам нужен не только талант, но и хороший сезон, который поможет выйти на первый план. У Усмана талант есть, ему не хватало такого сезона в подходящей команде, чтобы выиграть всё, что возможно, как он и сделал, поскольку судьба приза зачастую зависит от команды», — приводит слова Жиру L'Equipe.

