Экс-тренер Кузяева Хузин оценил этап карьеры Далера во Франции

Рустем Хузин, бывший тренер полузащитника казанского «Рубина» Далера Кузяева, с которым специалист работал в «Нефтехимике», а на данный момент занимающий должность старшего тренера академии казанцев, высказался об игре футболиста во Франции. Ранее хавбек выступал за «Гавр».

«Далер выиграл в России всё что можно. А попробовать себя в зарубежном чемпионате, наверное, мечта многих футболистов. Поэтому он решил попробовать свои силы во Франции. Единственное, там его преследовали травмы, в последнее время не так часто играл. Но, насколько я знаю, Далер был на хорошем счету в «Гавре», — сказал Хузин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Кузяев покинул французский клуб нынешним летом в связи с истечением срока контракта. Россиянин был футболистом «Гавра» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.