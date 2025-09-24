Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер Кузяева Хузин оценил этап карьеры Далера во Франции

Экс-тренер Кузяева Хузин оценил этап карьеры Далера во Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Рустем Хузин, бывший тренер полузащитника казанского «Рубина» Далера Кузяева, с которым специалист работал в «Нефтехимике», а на данный момент занимающий должность старшего тренера академии казанцев, высказался об игре футболиста во Франции. Ранее хавбек выступал за «Гавр».

«Далер выиграл в России всё что можно. А попробовать себя в зарубежном чемпионате, наверное, мечта многих футболистов. Поэтому он решил попробовать свои силы во Франции. Единственное, там его преследовали травмы, в последнее время не так часто играл. Но, насколько я знаю, Далер был на хорошем счету в «Гавре», — сказал Хузин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Кузяев покинул французский клуб нынешним летом в связи с истечением срока контракта. Россиянин был футболистом «Гавра» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
Официально
«Рубин» объявил о подписании Далера Кузяева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android