ПАОК — «Маккаби» Тель-Авив: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 19:45

Сегодня, 24 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся ПАОК (Греция) и «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль). Игра пройдёт на стадионе «Тумба» (Салоники, Греция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.