Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Люди думают, что россияне холодные, но он не такой». Тренер «Антальяспора» — о Джикии

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Антальяспора» Эмре Белезоглу поделился впечатлениями от совместной работы с экс-защитником сборной России Георгием Джикией. Бывший капитан московского «Спартака» присоединился к турецкому клубу в летнее трансферное окно.

«Первое, что хочу сказать, Джикия – очень весёлый парень. Люди думают, россияне холодные, но он не такой. Очень рад совместной работе. У него очень хороший характер. Джикия – командный игрок, все хотят играть с ним и общаться за пределами поля. И это важно. Он пришёл всего три месяца назад, а все его уважают. Рад, что Георгий в нашей команде», — сказал Белезоглу в эфире «Матч ТВ».

В сезоне-2025/2026 Джикия принял участие в шести матчах турецкой Суперлиги в составе «Антальяспора» и отметился двумя забитыми мячами. Команда занимает в турнирной таблице шестое место с 10 очками в шести встречах.

Комментарии
