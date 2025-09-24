«Шинник» переиграл «Череповец» в матче Кубка России

Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
22:00 Мск
«Череповец» — «Шинник»: результат матча 1/32 финала Кубка России

Комментарии

Окончен матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Череповец» и ярославский «Шинник». Победу со счётом 4:1 одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Металлург» (Череповец). В качестве главного арбитра матча выступил Артём Харин (Вологда).

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 16:00 МСК
Череповец
Череповец
Окончен
1 : 4
Шинник
Ярославль
0:1 Порохов – 38'     1:1 Андреев – 51'     1:2 Стефанович – 74'     1:3 Стефанович – 85'     1:4 Шипунов – 90+1'    

Илья Порохов вывел гостей вперёд на 38-й минуте, Максим Андреев на 51-й минуте сравнял счёт. У ярославцев гол на 74-й минуте забил Илья Стефанович, а на 85-й минуте он оформил дубль. Тимофей Шипунов отличился на 90+1-й минуте.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов» — 1:0 (4:3 пен.)

Календарь Кубка России
