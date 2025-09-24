«Шинник» переиграл «Череповец» в матче Кубка России

Окончен матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Череповец» и ярославский «Шинник». Победу со счётом 4:1 одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Металлург» (Череповец). В качестве главного арбитра матча выступил Артём Харин (Вологда).

Илья Порохов вывел гостей вперёд на 38-й минуте, Максим Андреев на 51-й минуте сравнял счёт. У ярославцев гол на 74-й минуте забил Илья Стефанович, а на 85-й минуте он оформил дубль. Тимофей Шипунов отличился на 90+1-й минуте.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов» — 1:0 (4:3 пен.)