«Шинник» переиграл «Череповец» в матче Кубка России
Окончен матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Череповец» и ярославский «Шинник». Победу со счётом 4:1 одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Металлург» (Череповец). В качестве главного арбитра матча выступил Артём Харин (Вологда).
Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 16:00 МСК
Череповец
Череповец
Окончен
1 : 4
Шинник
Ярославль
0:1 Порохов – 38' 1:1 Андреев – 51' 1:2 Стефанович – 74' 1:3 Стефанович – 85' 1:4 Шипунов – 90+1'
Илья Порохов вывел гостей вперёд на 38-й минуте, Максим Андреев на 51-й минуте сравнял счёт. У ярославцев гол на 74-й минуте забил Илья Стефанович, а на 85-й минуте он оформил дубль. Тимофей Шипунов отличился на 90+1-й минуте.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов» — 1:0 (4:3 пен.)
