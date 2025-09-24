Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал второе место Ямаля в голосовании за «Золотой мяч»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об итогах церемонии вручения «Золотого мяча», поддержав вингера своей команды Ламина Ямаля. Испанец занял второе место в голосовании, уступив первую строчку фланговому нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле.

«Видел его вчера и думаю, что у него всё хорошо. Отсутствие побед мотивирует его: он мотивирован на долгие годы вперёд. Дембеле заслужил это, Ламин принял это со смирением. Он готов доказать свою силу. Он также мотивирован показать всё, на что способен, в этом сезоне и в следующем. Когда он вернётся? Очень скоро», – приводит слова Флика издание AS.

Отметим, 18-летний Ямаль стал обладателем трофея имени Раймона Копа, который вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года. В 2024-м испанец уже выигрывал этот приз.