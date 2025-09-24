«Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» — лидеры РПЛ по доверию воспитанникам — CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил рейтинг клубов Мир Российской Премьер-Лиги по количеству игрового времени, предоставленного собственным воспитанникам в сезоне-2025/2026. Так, лидером чемпионата является московский «Локомотив» с показателем 34,7%.

На втором месте находится московский ЦСКА, воспитанники которого провели в составе клуба 31,7% от всего игрового времени. Тройку лидеров замыкает «Краснодар». Его воспитанники сыграли 28,5% от общего числа минут.

Внизу рейтинга располагаются нижегородский «Пари НН» и санкт-петербургский «Зенит», которые доверили своим воспитанникам 0,1% времени в стартовых турах РПЛ. На последнем месте —«Балтика», в составе которой доморощенные игроки не появлялись.