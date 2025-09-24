Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
22:00 Мск
Тренер «Сокола» Кашчелан: Смолов — топ-футболист, но страха не было

Главный тренер «Сокола» Младен Кашчелан высказался о победе своих подопечных над медиафутбольным клубом «БроукБойз» во встрече 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (2:0), а также прокомментировал игру экс-форварда сборной России Фёдора Смолова за соперников.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Broke Boys
Окончен
0 : 2
Сокол
Саратов
0:1 Доля – 17'     0:2 Глойдман – 50'    
Удаления: Коробов – 68' / нет

«Это был первый мой опыт игры с командой из Медиалиги. Думаю, всё равно есть разница по сравнению с профессиональным футболом. Это состоявшиеся футболисты, которые уже доказали своё имя в футболе, выигрывали очень много кубков, чемпионатов. Полагаю, их роль здесь — больше для удовольствия.

У нас наоборот: команда собрана из молодых и голодных ребят, которые должны расти и доказывать свои способности, развиваться и показывать себя на этом рынке, стремиться играть в лучших клубах.

Смолов, конечно, топ-футболист! Но не было страха или чего-то ещё. Просто играем от себя как в чемпионате, так и в кубке. Да, акцентировали внимание на Смолове — он качественный футболист. Но какого-то отдельного внимания, что строим игру только под него, — такого не было», — сказал Кашчелан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

