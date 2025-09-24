Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
22:00 Мск
Федерико Кьеза: мне всегда нравится играть за «Ливерпуль» на «Энфилде»

Итальянский нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза высказался о победе над «Саутгемптоном» в матче Кубка английской лиги. Встреча на «Энфилде» завершилась победой мерсисайдцев со счётом 2:1. Кьеза отдал две голевые передачи и был признан лучшим игроком матча.

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
23 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Исак – 43'     1:1 Чарльз – 76'     2:1 Экитике – 85'    
Удаления: Экитике – 86' / нет

«Мне понравилась игра. Мне всегда нравится играть за «Ливерпуль» на «Энфилде». Но должен сказать, что команда сыграла не очень хорошо. Нам нужно было быть более сосредоточенными с самого начала матча. Но в итоге мы победили, и это то, чего мы хотели. В первом тайме нам следовало проявить больше сосредоточенности, концентрации на игре – ведь мы хотим выиграть этот турнир».

Травма Джованни Леони: К сожалению, мне жаль, что с ним это случилось. Мы пока точно не знаем, что с ним, но надеюсь, что ничего страшного, потому что его ждёт блестящее будущее. Он фантастический парень и отличный футболист. Ему всего 18. Надеюсь, ничего страшного, но посмотрим.

Видел его в прошлом году в Серии А, и он уже демонстрировал спокойствие при работе с мячом и отличную игру в обороне — итальянскую оборону, как у защитников прошлого! Надеюсь, что всё действительно обойдётся», — приводит слова Кьезы сайт «Ливерпуля».

