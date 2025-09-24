«Лучшая «девятка» сборной Англии в истории». Руни — о нападающем «Баварии» Кейне

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался о нынешнем уровне игры футболиста «Баварии» Гарри Кейна.

«Кейн уже давно работает над своим стилем игры. Гарри — умный парень, он знает, что не является самым быстрым, думаю, немного сбавил в плане резкости.

В прошлом сезоне он забил много мячей за «Баварию», это настоящий бомбардир, он невозмутим, а ещё грамотно умеет выбирать позицию на поле.

Смотрел матчи «Баварии» на клубном чемпионате мира, Гарри был похож на Тотти: Кейн вбегает в штрафную, а защитники остаются позади, играет не на рывках, выбирает позицию и забивает, когда появляется шанс. Для меня он лучшая «девятка» сборной Англии в истории», — приводит слова Руни talkSPORT со ссылкой на Rio Ferdinand Presents.