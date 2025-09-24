Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лучшая «девятка» сборной Англии в истории». Руни — о нападающем «Баварии» Кейне

«Лучшая «девятка» сборной Англии в истории». Руни — о нападающем «Баварии» Кейне
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался о нынешнем уровне игры футболиста «Баварии» Гарри Кейна.

«Кейн уже давно работает над своим стилем игры. Гарри — умный парень, он знает, что не является самым быстрым, думаю, немного сбавил в плане резкости.

В прошлом сезоне он забил много мячей за «Баварию», это настоящий бомбардир, он невозмутим, а ещё грамотно умеет выбирать позицию на поле.

Смотрел матчи «Баварии» на клубном чемпионате мира, Гарри был похож на Тотти: Кейн вбегает в штрафную, а защитники остаются позади, играет не на рывках, выбирает позицию и забивает, когда появляется шанс. Для меня он лучшая «девятка» сборной Англии в истории», — приводит слова Руни talkSPORT со ссылкой на Rio Ferdinand Presents.

Материалы по теме
Томас Франк высказался о возможном возвращении в «Тоттенхэм» Гарри Кейна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android