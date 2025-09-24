Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Ливерпуля» порвал «кресты» в дебютном матче за клуб — Романо

Новичок «Ливерпуля» порвал «кресты» в дебютном матче за клуб — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский защитник «Ливерпуля» Джованни Леони порвал крестообразные связки колена в своём дебютном матче за клуб в Кубке английской лиги с «Саутгемптоном» (2:1), сообщил Фабрицио Романо на странице в соцсети Х.

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
23 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Исак – 43'     1:1 Чарльз – 76'     2:1 Экитике – 85'    
Удаления: Экитике – 86' / нет

По данным Романо, 18-летний Леони из-за травмы пропустит несколько месяцев.

Леони получил повреждение в концовке второго тайма, на 81-й минуте его заменил Милош Керкез. Джованни летом перешел в «Ливерпуль» из «Пармы» за € 35 млн.

Жеребьёвка следующего раунда Кубка английской лиги состоится 24 сентября по окончании оставшихся игр на этой стадии соревнования. Действующий победитель турнира — «Ньюкасл». В мартовском финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» со счётом 2:1. Победный мяч в ворота мерсисайдцев забил Александер Исак.

Материалы по теме
Федерико Кьеза: мне всегда нравится играть за «Ливерпуль» на «Энфилде»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android