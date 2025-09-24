Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Новичок «Ливерпуля» порвал «кресты» в дебютном матче за клуб — Романо

Итальянский защитник «Ливерпуля» Джованни Леони порвал крестообразные связки колена в своём дебютном матче за клуб в Кубке английской лиги с «Саутгемптоном» (2:1), сообщил Фабрицио Романо на странице в соцсети Х.

По данным Романо, 18-летний Леони из-за травмы пропустит несколько месяцев.

Леони получил повреждение в концовке второго тайма, на 81-й минуте его заменил Милош Керкез. Джованни летом перешел в «Ливерпуль» из «Пармы» за € 35 млн.

Жеребьёвка следующего раунда Кубка английской лиги состоится 24 сентября по окончании оставшихся игр на этой стадии соревнования. Действующий победитель турнира — «Ньюкасл». В мартовском финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» со счётом 2:1. Победный мяч в ворота мерсисайдцев забил Александер Исак.