Новичок «Ливерпуля» порвал «кресты» в дебютном матче за клуб — Романо
Итальянский защитник «Ливерпуля» Джованни Леони порвал крестообразные связки колена в своём дебютном матче за клуб в Кубке английской лиги с «Саутгемптоном» (2:1), сообщил Фабрицио Романо на странице в соцсети Х.
Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
23 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Исак – 43' 1:1 Чарльз – 76' 2:1 Экитике – 85'
Удаления: Экитике – 86' / нет
По данным Романо, 18-летний Леони из-за травмы пропустит несколько месяцев.
Леони получил повреждение в концовке второго тайма, на 81-й минуте его заменил Милош Керкез. Джованни летом перешел в «Ливерпуль» из «Пармы» за € 35 млн.
Жеребьёвка следующего раунда Кубка английской лиги состоится 24 сентября по окончании оставшихся игр на этой стадии соревнования. Действующий победитель турнира — «Ньюкасл». В мартовском финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» со счётом 2:1. Победный мяч в ворота мерсисайдцев забил Александер Исак.
