Семёнов: Казань для Кузяева не последний город, а задачи в «Рубине» ставят серьёзные

Бывший защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов высказался о переходе полузащитника Далера Кузяева в казанский «Рубин». Футболисты играли вместе в грозненском клубе.

«Подписание Кузяева — точно усиление для «Рубина». Далер очень квалифицированный, классный футболист. На поле он даёт большой объём, к тому же знает чемпионства. Очень качественный трансфер для «Рубина». Да и для самого Кузяева — тоже хороший вариант, учитывая его, так скажем, беззаботность. Последние окна уже закрываются. Тем более Казань для него не последний город.

Да, Кузяев не подписался с топ-клубом, хоть и был вариант с ЦСКА. Но и «Рубин» по инфраструктуре уж точно такой же топ. Да и задачи там ставят серьёзные», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее новичок казанцев выступал за «Гавр». Россиянин был футболистом французской команды с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.