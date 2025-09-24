Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Президент Ла Лиги Тебас заявил, что Ямалю не дали «Золотой мяч» из-за возраста

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объяснил, что 18-летний футболист «Барселоны» Ламин Ямаль не получил «Золотой мяч» из-за своего молодого возраста.

«Если бы Ямаль был старше 23 лет, уверен, тоже выиграл бы эту награду, поскольку он моложе по возрасту, Ламину дали другой приз [трофей Копы]», — приводит слова Тебаса ESPN.

Лауреатом награды «Золотой мяч» по итогам сезона-2024/2025 стал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле, которому 28 лет. Третье место занял португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья. Четвёртое — египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля», пятое — бразильский форвард «Барселоны» Рафинья.

