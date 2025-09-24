Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
22:00 Мск
Далер Кузяев летом вёл переговоры с «Леванте»

Российский полузащитник Далер Кузяев, перешедший в «Рубин», этим летом вёл переговоры с испанским «Леванте». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Продвинутые переговоры шли с «Леванте», а также с клубом Сегунды, который ставит задачу выйти в Примеру.

Однако «Леванте» в итоге решил Кузяева не подписывать, а с клубом Сегунды не сумел договориться уже отец Далера. Он посчитал, что € 350 тыс. в год — недостаточная зарплата для сына», — добавил источник «Чемпионата».

Казанский «Рубин» объявил о переходе экс-полузащитника «Зенита» в среду, 24 сентября. Минувший сезон Кузяев провёл в составе «Гавра» из французской Лиги 1.

