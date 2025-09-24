«Мы должны сказать «хватит». Игрок «Леванте» — о поведении Винисиуса

Защитник «Леванте» Унай Эльхесабаль после матча 6-го тура чемпионата Испании, в котором его команда проиграла мадридскому «Реалу» со счётом 1:4, высказался о поведении вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора. Бразилец по ходу матча ударил соперника по лицу, но судья встречи Исидро Диас де Мера Эскудерос не наказал футболиста.

«Когда люди проявляют неуважение к нам, болельщикам и команде, которую мы представляем, мы должны сказать «хватит».

Он игрок с большим потенциалом, но есть ситуации, с которыми я не могу справиться как человек, которые неуместны. Не хочу поднимать из-за этого шумиху, потому что в этом нет необходимости», – приводит слова Эльхесабаля Mundo Deportivo.