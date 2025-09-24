«Мы должны сказать «хватит». Игрок «Леванте» — о поведении Винисиуса
Защитник «Леванте» Унай Эльхесабаль после матча 6-го тура чемпионата Испании, в котором его команда проиграла мадридскому «Реалу» со счётом 1:4, высказался о поведении вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора. Бразилец по ходу матча ударил соперника по лицу, но судья встречи Исидро Диас де Мера Эскудерос не наказал футболиста.
Испания — Примера . 6-й тур
23 сентября 2025, вторник. 22:30 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
1 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 28' 0:2 Мастантуоно – 38' 1:2 Этта Эйонг – 54' 1:3 Мбаппе – 64' 1:4 Мбаппе – 66'
«Когда люди проявляют неуважение к нам, болельщикам и команде, которую мы представляем, мы должны сказать «хватит».
Он игрок с большим потенциалом, но есть ситуации, с которыми я не могу справиться как человек, которые неуместны. Не хочу поднимать из-за этого шумиху, потому что в этом нет необходимости», – приводит слова Эльхесабаля Mundo Deportivo.
