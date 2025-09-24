Футболист «Сочи» Крамарич на русском обратился к судьям матча с ЦСКА после инцидента

Словенский футболист «Сочи» Мартин Крамарич на русском языке обратился к судейской бригаде матча 9-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:3). После игры в сеть попал видеоролик, на котором игрок на повышенных тонах общается с одним из арбитров в подтрибунном помещении, высказывая своё недовольство.

«Я хочу обратиться к футбольной общественности, болельщикам и к судьям матча «Сочи» — ЦСКА.

После финального свистка я повёл себя неправильно. На эмоциях допустил резкие слова в адрес ассистента арбитра. Это было недопустимо. Понимаю, футбол — это игра, где всегда есть эмоции, но они не могут быть оправданием для неуважения.

Искренне сожалею о случившемся и хочу извиниться перед судейской бригадой, болельщиками и перед своим клубом. Уважаю работу арбитров и понимаю, что именно они помогают игре быть честной и справедливой.

Я сделал выводы из этой ситуации и постараюсь, чтобы подобного больше не повторилось. Спасибо за понимание», — сказал Крамарич в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале «Сочи».