Ямаль обратился к Гави, который выбыл на несколько месяцев после операции на колене

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль поддержал одноклубника Гави, который выбыл на четыре-пять месяцев после операции на мениске. 21-летний игрок не вернётся на поле как минимум до февраля.

«Мой воин, не сомневаюсь, ты скоро вернёшься таким же сильным, как и прежде. Ничто тебя не остановит. Мы все ждём тебя. Много тебе сил. Я люблю тебя», — написал Ямаль в социальной сети и опубликовал совместное фото с Гави.

Гави получил травму в начале августа. В нынешнем сезоне он успел принять участие в двух матчах испанской Примеры, в которых отметился результативной передачей. 22 сентября Ямаль занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».