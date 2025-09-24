Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батурин дал прогноз на ответный матч ПАОК — «Маккаби» Тель-Авив в Лиге Европы

Батурин дал прогноз на ответный матч ПАОК — «Маккаби» Тель-Авив в Лиге Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Okko Владислав Батурин поделился ожиданиями от матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором сыграют ПАОК и «Маккаби» Тель-Авив.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 19:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Салониках в стартовом матче основного турнира Лиги Европы бронзовый призёр прошлого сезона греческого чемпионата ПАОК примет сильнейший клуб Израиля «Маккаби». В квалификации обе команды решили свои задачи не без приключений, но главное, что прошли туда, куда стремились. Причём израильский клуб начинал с отбора в Лигу Чемпионов, но споткнулся на кипрском «Пафосе», который в дальнейшем преподнёс большой сюрприз и квалифицировался в главный еврокубковый турнир.

В своих национальных первенствах оба коллектива стартовали в плане набора очков уверенно. У греков 10 очков в активе после четырех туров и лидерство в компании с «Олимпиакосом» и АЕКом. А «Маккаби» взял максимум очков в четырех встречах и возглавляет таблицу вместе с «Хапоэлем». Соперники в целом сопоставимы по игровым возможностям и составам, звёзд с неба не хватают, но способны быть конкурентоспособными и боевыми на фоне друг друга.

Решающим моментом, на мой взгляд, будет фактор своего поля и давление трибун на гостей, и, возможно, на судейскую бригаду. Думаю, что с помощью своего болельщика и желания стартовать с домашней победы ПАОК своего добьётся. Прогноз: победа хозяев», — сказал Батурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
ПАОК — «Маккаби» Тель-Авив: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 19:45
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android