Батурин дал прогноз на ответный матч ПАОК — «Маккаби» Тель-Авив в Лиге Европы

Комментатор Okko Владислав Батурин поделился ожиданиями от матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором сыграют ПАОК и «Маккаби» Тель-Авив.

«В Салониках в стартовом матче основного турнира Лиги Европы бронзовый призёр прошлого сезона греческого чемпионата ПАОК примет сильнейший клуб Израиля «Маккаби». В квалификации обе команды решили свои задачи не без приключений, но главное, что прошли туда, куда стремились. Причём израильский клуб начинал с отбора в Лигу Чемпионов, но споткнулся на кипрском «Пафосе», который в дальнейшем преподнёс большой сюрприз и квалифицировался в главный еврокубковый турнир.

В своих национальных первенствах оба коллектива стартовали в плане набора очков уверенно. У греков 10 очков в активе после четырех туров и лидерство в компании с «Олимпиакосом» и АЕКом. А «Маккаби» взял максимум очков в четырех встречах и возглавляет таблицу вместе с «Хапоэлем». Соперники в целом сопоставимы по игровым возможностям и составам, звёзд с неба не хватают, но способны быть конкурентоспособными и боевыми на фоне друг друга.

Решающим моментом, на мой взгляд, будет фактор своего поля и давление трибун на гостей, и, возможно, на судейскую бригаду. Думаю, что с помощью своего болельщика и желания стартовать с домашней победы ПАОК своего добьётся. Прогноз: победа хозяев», — сказал Батурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».