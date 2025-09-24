Президент швейцарского «Сьона» заявил о желании провести матч со «Спартаком»

Президент «Сьона» Кристиан Константин ответил на вопрос, матч своего клуба с какой российской командой хотел бы увидеть. Ранее швейцарцы провели две товарищеские встречи с санкт-петербургским «Зенитом» (2:5, 3:5).

— С кем ещё из российских клубов вы бы хотели, чтобы сыграл «Сьон»?

— Со «Спартаком». Чтобы сделать ремейк исторического матча 1/32 кубка УЕФА 1997 года, — приводит слова Константина Sport24.

15 октября 1997 года московский «Спартак» победил швейцарский «Сьон» со счётом 5:1 в переигровке матча 1/32 финала Кубка УЕФА. Встреча проходила на стадионе «Локомотив» в Москве. Первая игра завершилась вничью (2:2). Результат был аннулирован из-за несоответствия высоты ворот регламентированному стандарту.