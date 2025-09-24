Стрепетов: в «Зените» Кузяеву пришлось бы начинать сначала — место никто бы не уступил

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о переходе бывшего игрока клуба из Санкт-Петербурга Далера Кузяева в казанский «Рубин».

— Не обидно, что Кузяев не вернулся в «Зенит»? В центре поля он бы помог команде.

— Далер сделал правильный выбор. В него верит Рахимов. В «Зените» ему бы пришлось начинать сначала, никто ему место не уступит. Не соглашусь, что у «Зенита» есть проблемы в центре поля. Есть Барриос. Даже если уйдёт Вендел, есть Педро, который сейчас мотор команды. У «Зенита» также есть футболисты, которые сейчас в аренде. Они в любой момент могут вернуться в команду. Где-то год назад, Александр Медведев рассматривал кандидатуру Кузяева. Но он бы закрыл дорогу молодым. Конкуренция огромная, — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Кузяев играл в «Зените» с 2017 по 2023 год, после чего перешёл во французский «Гавр». В составе сине-бело-голубых хавбек пять раз выиграл чемпионство РПЛ.