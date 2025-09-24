Смолов — об игре за «БроукБойз»: это была классная история. Спасибо. Нас не сломать!
Поделиться
Нападающий Фёдор Смолов выложил пост, в котором поблагодарил медийный клуб «БроукБойз» за возможность сыграть в нынешнем сезоне Фонбет Кубка России. Вчера, 23 сентября, «Броуки» проиграли саратовскому «Соколу» в матче четвёртого раунда Пути регионов со счётом 0:2 и вылетели из турнира.
Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Broke Boys
Окончен
0 : 2
Сокол
Саратов
0:1 Доля – 17' 0:2 Глойдман – 50'
Удаления: Коробов – 68' / нет
«Это была классная история. Спасибо, «Броуки». Нас не сломать!» — написал Смолов в телеграм-канале.
35-летний Смолов отыграл за медиакоманду три матча в Кубке России, забил два мяча и отдал голевую передачу. В активе форварда стало 158 голов в карьере, он повторил достижение Андрея Аршавина по гола в российском футболе.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 сентября 2025
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:22
-
19:05
-
19:02
-
18:54
-
18:48
-
18:43
-
18:41
-
18:40
-
18:33
-
18:32
-
18:31
-
18:20
-
18:17
-
18:16
-
18:10
-
18:08
-
18:02
-
18:02
-
17:59
-
17:53
-
17:53
-
17:51
-
17:50
-
17:46
-
17:45
-
17:35
-
17:28
-
17:25
-
17:21
-
17:20
-
17:00
-
16:55