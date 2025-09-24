Смолов — об игре за «БроукБойз»: это была классная история. Спасибо. Нас не сломать!

Нападающий Фёдор Смолов выложил пост, в котором поблагодарил медийный клуб «БроукБойз» за возможность сыграть в нынешнем сезоне Фонбет Кубка России. Вчера, 23 сентября, «Броуки» проиграли саратовскому «Соколу» в матче четвёртого раунда Пути регионов со счётом 0:2 и вылетели из турнира.

«Это была классная история. Спасибо, «Броуки». Нас не сломать!» — написал Смолов в телеграм-канале.

35-летний Смолов отыграл за медиакоманду три матча в Кубке России, забил два мяча и отдал голевую передачу. В активе форварда стало 158 голов в карьере, он повторил достижение Андрея Аршавина по гола в российском футболе.