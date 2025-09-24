Скидки
«Билеты перепутал». Рахимов — о переходе Кузяева в «Рубин»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в стан казанской команды.

«Как Далер оказался в «Рубине»? Билеты перепутал (смеется). Мы с ним разговаривали месяц назад, у него был вариант «Овьедо» и в Саудовской Аравии, но туда он ехать не хотел. Сегодня посмотрим на его кондиции на тренировке», – приводит слова Рахимова Спорт Бизнес Online.

Прошлым летом Кузяев стал свободным агентом, ранее он выступал за «Гавр». Россиянин был футболистом французской команды с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

