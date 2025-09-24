Канчельскис: спорю с болельщиками «Спартака» — уже пять сезонов носят мне ящики пива

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскрыл свои ожидания от выступления московского «Спартака» в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-лиги.

«Я в начале сезона сказал, что «Спартак» будет бороться за четвёртое или пятое место. Все понимают, что «Спартак» — это имя, огромная армия болельщиков, которая заслуживает другого результата. Однако есть руководители, которые непонятно чем занимаются. Они должны сказать болельщикам, что происходит. Мне кажется, многие не понимают, что такое «Спартак».

У меня есть спор с болельщиками «Спартака»: мне будут должны ящик пива, если команда не станет первой. Однако если станут первыми, мне будет сложнее — я буду должен ящик коньяка. Когда есть время, мы отдыхаем и обсуждаем футбол. Пять сезонов уже носят мне ящики пива. В конце сезоне я имею право забрать его и с ними же выпить, обсудить. Мне жалко болельщиков «Спартака». На меня они всегда ругаются, а я говорю правду. Руководители должны сказать правду в глаза болельщикам, но, кажется, их всё устраивает. Болельщикам «Спартака» терпения. Пускай готовят мне ящик пива», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 9 туров чемпионата России красно-белые имеют в своём активе 15 очков и располагаются на 6 строчке турнирной таблицы.