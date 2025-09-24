Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сафонов и Забарный прияли участие в командной фотосессии «ПСЖ» по случаю «ЗМ» Дембеле

Россиянин Матвей Сафонов и защитник сборной Украины Илья Забарный приняли участие в командной фотосессии французского «Пари Сен-Жермен», посвящённой победе форварда команды Усмана Дембеле в голосовании на «Золотой мяч» — 2025 от France Football.

Дембеле выиграл главную индивидуальную награду мирового футбола, опередив занявшего второе место вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. Кроме того, на церемонии «ПСЖ» был признан лучшим клубом сезона-2024/2025, а испанский специалист Луис Энрике получил приз лучшему тренеру мира.

Фото: ФК «ПСЖ»

Мероприятие проходило в парижском театре Шатле в понедельник, 22 сентября. Большинство игроков «ПСЖ» не смогло принять участие в церемонии из-за перенесённого матча с «Марселем» (0:1) в рамках 5-го тура чемпионата Франции.