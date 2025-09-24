Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов и Забарный прияли участие в командной фотосессии «ПСЖ» по случаю «ЗМ» Дембеле

Сафонов и Забарный прияли участие в командной фотосессии «ПСЖ» по случаю «ЗМ» Дембеле
Аудио-версия:
Комментарии

Россиянин Матвей Сафонов и защитник сборной Украины Илья Забарный приняли участие в командной фотосессии французского «Пари Сен-Жермен», посвящённой победе форварда команды Усмана Дембеле в голосовании на «Золотой мяч» — 2025 от France Football.

Дембеле выиграл главную индивидуальную награду мирового футбола, опередив занявшего второе место вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. Кроме того, на церемонии «ПСЖ» был признан лучшим клубом сезона-2024/2025, а испанский специалист Луис Энрике получил приз лучшему тренеру мира.

Фото: ФК «ПСЖ»

Мероприятие проходило в парижском театре Шатле в понедельник, 22 сентября. Большинство игроков «ПСЖ» не смогло принять участие в церемонии из-за перенесённого матча с «Марселем» (0:1) в рамках 5-го тура чемпионата Франции.

Материалы по теме
Энрике тепло встретил Дембеле и поцеловал его «Золотой мяч». Видео
Истории
Энрике тепло встретил Дембеле и поцеловал его «Золотой мяч». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android