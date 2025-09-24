Наир Тикнизян получил паспорт Сербии

Защитник сборной Армении и футболист «Црвены Звезды» Наир Тикнизян официально получил сербский паспорт, сообщает Sportaran со ссылкой на указ премьер-министра Сербии Джуро Мацута, размещённого в 81-м выпуске «Официальной газеты» от 19 сентября.

В июне этого года 26-летний Тикнизян перешёл в «Црвену Звезду» из московского «Локомотива». В активе игрока 10 матчей за клуб из Белграда и одна голевая передача.

«Принимается в гражданство Республики Сербия Тикнизян Наир Оганесович, рождённый 12 мая 1999 года в городе Санкт-Петербург, Российская Федерация, гражданин Российской Федерации. Настоящее решение опубликовать в «Официальной газете Республики Сербия», — говорится в тексте указа.

После получения паспорта Сербии Тикнизян не будет считаться легионером в чемпионате Сербии, где на поле одновременно могут находиться не более четырёх футболистов без паспорта Евросоюза.