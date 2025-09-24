Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наир Тикнизян получил паспорт Сербии

Наир Тикнизян получил паспорт Сербии
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной Армении и футболист «Црвены Звезды» Наир Тикнизян официально получил сербский паспорт, сообщает Sportaran со ссылкой на указ премьер-министра Сербии Джуро Мацута, размещённого в 81-м выпуске «Официальной газеты» от 19 сентября.

В июне этого года 26-летний Тикнизян перешёл в «Црвену Звезду» из московского «Локомотива». В активе игрока 10 матчей за клуб из Белграда и одна голевая передача.

«Принимается в гражданство Республики Сербия Тикнизян Наир Оганесович, рождённый 12 мая 1999 года в городе Санкт-Петербург, Российская Федерация, гражданин Российской Федерации. Настоящее решение опубликовать в «Официальной газете Республики Сербия», — говорится в тексте указа.

После получения паспорта Сербии Тикнизян не будет считаться легионером в чемпионате Сербии, где на поле одновременно могут находиться не более четырёх футболистов без паспорта Евросоюза.

Материалы по теме
Фото
«Ты ИИ освоил?» Пиняев прокомментировал фото Тикнизяна с Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android